Jolanda De Rienzo, il maglione va giù, si vede tutto: web in delirio

Jolanda De Rienzo nota giornalista sportiva ha condiviso una foto sui social dove si mostra con un maglione bianco che le scende all’altezza del seno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Jolanda De Rienzo ha pubblicato da poco una foto su Instagram in cui si mostra con un maglione bianco che scende vertiginosamente all’altezza del seno. La bella giornalista sportiva rimane così con parte del seno scoperto per la gioia dei suoi follower che sono rimasti affascinati. Jolanda scopre anche la sua spalla e risalta la sua pelle molto abbronzata nonostante la stagione invernale in corso. La didascalia che accompagna il suo scatto vuole provare a portare il buonumore tra i tifosi del Napoli, delusi dalla sconfitta di ieri in Supercoppa italiana contro la Juventus. La giornalista partenopea infatti è una tifosa della squadra azzurra e ha chiesto ai suoi fan di che umore fossero. Inoltre ha scritto che è inutile piangere sul latte versato: “dopo una sconfitta, la rivincita avrà più sapore. Cerchiamo di tirare su questa giornata”, conclude la De Rienzo.

Le foto di Jolanda De Rienzo: la carriera in tv