Mara Venier ritorna nel mondo del cinema dopo Domenica In, l’indiscrezione

La storica conduttrice di Domenica In Mara Venier potrebbe ritornare nel mondo del cinema e recitare diretta da un grande regista

Mara Venier è uno dei volti più amati della televisione che tiene compagnia il pubblico con il programma Domenica In da tempo immemore. Qualche settimana fa si era vociferato che “zia Mara” fosse stanca e quindi avrebbe detto addio al programma della domenica pomeriggio. Sono stati fatti anche dei nomi per sostituirla tra cui quelli di Caterina Balivo e Antonella Clerici. Quest’ultima però ha smentito categoricamente e ha detto anzi che Mara Venier anche se comprensibilmente stanca non lascerebbe mai il programma che ama tanto e che la rappresenta. Queste voci sono state poi smentite anche dal direttore di Rai Uno, il quale ha annunciato che non c’è niente di vero e quindi gli spettatori possono stare tranquilli. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, per la conduttrice veneziana 70enne si prospetta una nuova avventura nel mondo del cinema.

Mara Venier e il ritorno nel mondo del cinema

Secondo quanto scritto dal settimanale “Oggi” dal giornalista Alberto Dandolo, c’è un progetto tenuto ancora segreto che riguarda Mara Venier e il noto regista turco Ferzan Ozpetek. Sembra proprio che l’amata presentatrice del programma della domenica di Rai Uno starebbe pensando di essere tra i protagonisti del nuovo film del regista conosciuto per “Le fate ignoranti”, “Mine vaganti”, “Saturno Contro”, “Napoli velata” e tante altre perle cinematografiche. Tra la Venier e Ozpetek c’è già una grande amicizia dovuta all’amore verso l’Italia che lo spinge a scegliere quasi tutti attori italiani per i suoi film, “Rosso Istanbul” a parte. Alberto Dandolo nella sua rubrica ha scritto: “Tra Mara Venier e Ferzan Ozpetek c’è una grande amicizia…Tra loro c’è da anni un rapporto di grande stima e si frequentano con grande assiduità”.

Per la conduttrice sarebbe un ritorno nel cinema dopo aver preso parte nel 2015 con un cameo al film “Pecore in erba” diretto da Alberto Caviglia.