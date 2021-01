GF Vip, audio in diffusione nella casa per errore: le gravi parole degli autori. Oggi pomeriggio, mentre i ragazzi lavavano i piatti, è successo qualcosa di davvero strano

Oggi è scoppiato il caso “regia gate” nella casa del GF Vip. Tutto è cominciato quando qualche ora fa Tommaso Zorzi ha nuovamente manifestato un malessere: i quattro mesi nella casa cominciano a farsi sentire e l’influencer non ce la fa più. Oggi ha raccontato ai suoi amici che si sta trascinando, che non ha più voglia di fare nulla e che gli manca l’aria in quella casa. Più volte è stato convinto a restare perché è sicuramente lui la chiave del successo di questo programma, e se oltrepassasse quella porta rossa gli ascolti calerebbero a picco.

GF Vip, gli autori parlano tra loro: “Evitiamo contatti esterni con Tommaso”

Tommaso non ha pranzato e ha provato a dormire, e mentre i ragazzi lavavano i piatti, si è sentita una voce nella casa. “Ragazzi dobbiamo proprio evitare i contatti esterni con Tommaso“. Una frase che ha gelato i ragazzi dentro ma anche il pubblico fuori, che ha avuto la conferma di quello che è stato ipotizzato da settimane: Tommaso è un pilastro di questo programma. Se sapesse che la famiglia e il pubblico lo sostengono in ogni caso, potrebbe prendere la decisione di uscire dalla casa.

Successivamente Tommaso è stato chiamato in confessionale e, quando è uscito e ha raccontato quello che è successo, è stato censurato. Cosa sta succedendo?