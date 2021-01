Domenica In, il dopo Mara Venier: la risposta di Antonella Clerici sulla conduzione

Durante un’intervista a Tv Talk Antonella Clerici è tornata a parlare della conduzione di Domenica In per il dopo Mara Venier: la risposta secca

Durante i mesi scorsi si è parlato dell’addio di Mara Venier a Domenica In. Da allora c’è stato una chiacchiericcio sulla possibile sostituta per la conduzione del programma domenicale, appuntamento fisso della Rai dal lontano 1976. Sono stati fatti vari nomi tra cui quello di Caterina Balivo e Francesca Fialdini. Inoltre era spuntata Antonella Clerici come la più adatta a prendere il posto di “zia Mara”. A proposito di questo, in un’intervista a Tv Talk, la conduttrice di Legnano ha risposto con un secco: “Assolutamente no”. Ha poi spiegato che ci sono programmi a cui il presentatore è legato visceralmente: come per lei esiste “È sempre mezzogiorno”, per Mara Venier c’è “Domenica In”. Quindi per la Clerici Mara Venier non abbandonerà la guida del programma: “La conosco e so che se dice che lascia è perché è stanca ma alla fine resterà perché ci tiene”.

Antonella Clerici: Dall’esperienza di “È sempre mezzogiorno” a “The Voice Senior”

Non vedremo quindi Antonella Clerici alla conduzione di “Domenica In”. La conduttrice ha parlato delle sue altre esperienze televisive. Sul programma in onda prima di pranzo ha ammesso di non essere una grande cuoca e che “è solo un luogo per stare insieme in compagnia”. Il programma “The Voice Senior”, da lei condotto, ha riscosso grande successo grazie a cantanti di un certo livello seppur non professionisti (Erminio Sinni, il vincitore, a parte) e alla simpatia e professionalità dei coach: Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Ma tutti si sono chiesti perché Antonella Clerici è rimasta un po’ defilata durante il corso della trasmissione.

La presentatrice ha risposto con queste parole alla stessa questione postale a Tv Talk: “Ho pensato fosse un modo diverso per farmi vedere dal pubblico ed ogni tanto fare un passo indietro va bene”.