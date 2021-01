Bomba sul Grande Fratello: “Nel confessionale ti indeboliscono la mente”. Lidia Vella, concorrente di qualche edizione fa, ha rivelato cose nascoste sul programma

Lidia Vella è stata, insieme a sua sorella gemella Jessica, una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 15. Entrata nella casa si ritrovò il suo famoso ex fidanzato e si ritrovò immischiata in un triangolo che tenne i telespettatori incollati allo schermo. Alessandro Calabrese, infatti, era diviso tra la sua ex fidanzata e la concorrente Federica Lepanto con cui c’era stato un flirt all’interno della casa più spiata d’Italia.

Lidia Vella torna a parlare del Grande Fratello: “Sono stata in depressione per tre anni”

E se vi sputtanano anche gli ex concorrenti… non oso immaginare come sarà traumatico il ritorno alla realtà per loro #gfvip #tzvip pic.twitter.com/8uRZe68Kc9 — ᴀᴅᴏʀᴏ ᴘᴏᴛᴇɴᴛᴇ (@bequietdarlingg) January 22, 2021

A distanza di anni, Lidia ha deciso di rispondere a qualche domanda su Instagram. Alla domanda: “Al GF ti dicevano come comportarti riguardo il famoso triangolo che si era formato?” lei ha risposto prontamente e sinceramente. “Al GF non ti dicono mai cosa fare o dire… prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine i conti farai con le ripercussioni psicologiche, io ho sofferto di depressione per tre anni“.

“Il GF distrugge psicologicamente?” chiede un altro utente, approfittando di questo suo momento di sincerità. “Vero. Ti provoca dei danni che non puoi neanche immaginare. Alcune cose che dicevamo dovevano rimanere tra noi e loro“.