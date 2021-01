Lavoro, Lidl cerca 200 nuovi dipendenti in tutta Italia

Lidl, famosa catena di discount, cerca oltre 200 diplomati e laureati da inserire presso gli oltre 600 punti vendita presenti in tutta Italia.

Buone notizie sul fronte del lavoro nella grande distribuzione. Lidl, la famosa catena di discount, ha annunciato il nuovo piano assunzioni. Per l’Italia è previsto l’inserimento di oltre 200 diplomati e laureati negli oltre 600 punti vendita attualmente attivi sul territorio nazionale.

Le figure più richieste da Lidl sono quelle degli addetti alla vendita (chiamati a gestire tutte le attività di cassa, collaborare alla gestione del punto vendita, rifornire i prodotti sui bancali, sistemare e pulire i locali e preparare gli articoli in promozione) e quelle degli operatori di filiale (si occuperanno dell’assistenza ai clienti, gestiranno i nuovi articoli, i prodotti sugli scaffali e monitoreranno la pulizia all’interno ed all’esterno della propria filiale).

Ma non solo: la ricerca di Lidl comprende anche commessi specializzati (le cui mansioni andranno dall’assistenza ai clienti, alla definizione dei turni del personale, al controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza) e operatori di magazzino (gli addetti alla gestione del magazzino della filiale e alla gestione del flusso delle merci. A loro spetterà anche smistare e suddividere imballaggi e rifiuti).

Lidl, l’identikit del candidato perfetto

Lidl ha fornito un identikit preciso del candidato perfetto, secondo quanto si legge sul sito della multinazionale della grande distribuzione. “L’azienda è alla ricerca di persone affidabili, flessibili, motivate, dinamiche, precise, con spiccate capacità organizzative, attitudine al lavoro di squadra e al problem solving, attenzione al dettaglio, orientamento al cliente, capacità decisionali”. In cambio Lidl assicura ai propri dipendenti buone prospettive di avanzamento di carriera, corsi di formazione e la possibilità crescere all’interno dell’azienda.

“Lidl offre ai propri collaboratori un ambiente di lavoro di qualità – si legge sempre sul sito della multinazionale – stimolante, aperto al confronto e volto al miglioramento costante. Per questo, dal primo giorno e durante tutto il percorso di carriera, l’azienda offre programmi di formazione tecnico-pratica o manageriale in base al ruolo ricoperto, poiché la formazione è una parte indispensabile sia per la crescita di ciascun collaboratore sia per quella della società stessa”.

Trovi tutte le posizioni disponibili a questo link