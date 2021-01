La nostra video intervista a Nunzio Bellino, l’uomo elastico che ci ha raccontato la sua patologia ma anche l’amore per l’arte

Nunzio Bellino, un giovane artista, molto particolare, si racconta a YesLife. Alle nostre telecamere ha parlato della sua sindrome generica rara che gli rende la pelle elastica. Una condizione con la quale Nunzio oggi ha imparato a convivere e grazie alla quale cerca di combattere ogni forma di bullismo.

Un esempio di coraggio, forza, ma anche solarità ed emozione che travolge tutti. Un ragazzo meraviglioso che vuole mandare un messaggio importante: la disabilità non è un handicap ma una forza, una specialità che non tutti però comprendono.

Nunzio ha conquistato anche Eleonora Daniele, la presentatrice di Storie Italiane che lo ha voluto ospite nella sua trasmissione. Oggi a YesLife ci racconta qualcosa in più della sua storia.

Oggi Nunzio tu con questa tua condizione hai imparato a convivere e dici che la diversità è una ricchezza, ma in passato non è stato facile accettarlo vero?

No, per niente. Da bambino mi vedevo diverso, i bambini mi toccavano in continuazione e mi chiedevano perché avevo la pelle elastica, le man morbide, io mi sentivo a disagio, anche a scuola e alcune amiche mi proteggevano. Mi sentivo non bene con me stesso perché vedevo gli altri che si divertivano e invece io dentro avevo qualcosa ancora da scoprire. Poi ho scoperto che ho la sindrome di Sindrome di Ehlers Danlos, una malattia rara che colpisce il tessuto connettivo, il collagene non funzione bene e per questo ho gli organi elastici. Rischio emorragia, se cado mi faccio male il doppio e posso anche stare tre mesi a letto.

Come hai superato tutto questo?

Da piccolo guardavo i Power Rangers che si trasformavamo e mi immedesimavo in loro. È sempre stato un mio sogno trasformarmi, diventare anche un attore, recitare. Mi piace molto fare i monologhi, nel sociale, sulle violenze, sul bullismo.

Della tua storia ne hai fatto insieme a Giuseppe Cossentino un corto che è diventato anche un documento sociale, Elastic Heart. Raccontacelo in pillole

È nato grazie a Giuseppe Cossentino che mi ha aiutato. Volevo fare un film ma era molto difficile. Il corto parla della mia infanzia, quella vissuta con mia madre e di tutti i sentimenti di allora. Mia madre non c’è più, avevo 10 anni quando è morta e sono rimasto sconvolto perché davanti a me è successo tutto, io lo vedo ancora, parlo con te e lo vedo.

