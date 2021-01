Claudia Ruggeri, fondoschiena da perdere la testa, il resto non è da meno | FOTO

Claudia Ruggeri infiamma Instagram con uno scatto davvero unico: il fondoschiena ipnotizza gli utenti, che le riservano lodi e complimenti

Bellezza mediterranea dalle curve mozzafiato, Claudia Ruggeri è una star del web da 1 milione di followers. Celebre per far parte del cast della trasmissione “Avanti un altro”, la modella si diverte a stuzzicare gli utenti a colpi di shooting e pose da diva. Nell’ultima immagine postata su Instagram, l’occhio non può non cadere sulle sue curve sinuose: il fondoschiena della Ruggeri, sapientemente valorizzato dai pantaloni sportivi, manda in tilt il web. Per lei solo commenti di apprezzamento: “E che cosa sei…“, “Complimenti, gran lato b“, scrivono i fan.

Claudia Ruggeri, la Miss di “Avanti un altro” è davvero irresistibile

Il pubblico la conosce nei panni di “Miss Claudia“. La Ruggeri, da qualche anno, fa parte del cast di “Avanti un altro“, ed è uno dei personaggi del Minimondo. Al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la donna ha tenuto compagnia agli spettatori di Canale Cinque, incantandoli con la propria sensualità e bravura. Scelta dai concorrenti, Miss Claudia doveva sottoporre loro le consuete domande.

Prima di approdare nella nota trasmissione, la Ruggeri ha lavorato a lungo come modella. La collaborazione con Bonolis è iniziata tramite la moglie di quest’ultimo, Sonia Bruganelli: la Miss è infatti entrata a far parte della sua agenzia di casting. A proposito del conduttore, la modella si è espressa in questi termini: “Paolo è stupendo e gli voglio un bene dell’anima. È un grande professionista“.

Ma il legame con la famiglia di Bonolis non termina affatto qui. Claudia Ruggeri è infatti la moglie del fratello di Sonia, Marco, e dunque cognata del famoso presentatore.

Suo marito è un uomo riservatissimo, a tal punto che la modella ha rifiutato qualsiasi tipo di iniziativa mediatica che lo coinvolgesse. “Spesso ci hanno chiesto di posare per un servizio fotografico, ma abbiamo sempre rifiutato. Non ci interessa“, ha chiarito Claudia in un’intervista.