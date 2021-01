Chiara Ferragni, nuda col pancione fa tremare Instagram – FOTO

Chiara Ferragni condivide con i followers il “meglio della settimana”. In una delle foto, l’influencer si mostra nuda con il pancione: la visuale è mozzafiato

L’influencer più famosa al mondo è da poco entrata nell’ottavo mese di gravidanza. Chiara, che sta per diventare mamma per la seconda volta, si mostra felicissima accanto al marito Fedez e al primogenito Leone. Ad allietare la famiglia arriverà ben presto una splendida bambina, di cui ancora non si conosce il nome. L’imprenditrice ha infatti dichiarato di non volerlo svelare agli utenti, pur avendolo scelto mesi fa assieme al cantante. E, in merito alla gravidanza, la Ferragni si è espressa così: “Mi sento più preparata e ho meno ansia“.

Chiara Ferragni nuda col pancione: un’esplosione di amore – FOTO