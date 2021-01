Guendalina Tavassi contro Giulia Salemi: “E’ disposta a tutto”

Guendalina Tavassi si scaglia contro Giulia Salemi: “Mi ha rubato una puntata, è disposta a tutto”

Il rapporto fra Guendalina Tavassi e Giulia Salemi sembra davvero ai ferri corti. Entrambe ex gieffine, le due si sarebbero conosciute all’interno di un programma televisivo, poco dopo il debutto di Giulia nel mondo dello spettacolo. La Tavassi, senza mezzi termini, ha rivelato a “Pomeriggio Cinque” di non nutrire molta simpatia per la fidanzata di Pretelli. Quest’ultima, infatti, sarebbe colpevole di averle “rubato una puntata“.

A quale episodio si starà riferendo Guendalina?

Guendalina Tavassi attacca Giulia Salemi: “E’ disposta a tutto”

Ospite di “Pomeriggio Cinque”, Guendalina Tavassi ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L’ex gieffina, che non prova simpatia per la Salemi, ha raccontato un episodio legato al loro primo incontro. Secondo le parole dell’influencer, la fidanzata di Pretelli le avrebbe addirittura “rubato una puntata“.

Come spiegato da Guendalina, all’epoca le due erano ospiti della medesima trasmissione televisiva. La Tavassi, tuttavia, non gradì l’intromissione di Giulia nel momento in cui lei stava dialogando con la conduttrice: la Salemi, infatti, chiese di poter lanciare una notizia inerente Guendalina, notizia che invece avrebbe dovuto dare la presentatrice.

“Mi ha rubato la puntata, è disposta veramente a tutto“, ha asserito l’influencer, che non ha affatto apprezzato il comportamento della Salemi. Secondo Guendalina, una giovane alle prime armi come lei avrebbe dovuto muoversi con maggiore cautela, senza arrogarsi diritti che non le appartenevano. La Tavassi, schietta e diretta come suo solito, non ha mancato di scoccare una frecciatina alla fidanzata di Pretelli.

“D’altronde, una che si presenta al Festival del cinema di Venezia così…“, ha asserito l’ex gieffina, riferendosi all’abito sfoggiato dalla Salemi durante la nota rassegna. Lo spacco inguinale era decisamente “hot”, specie considerando che Giulia non indossava gli slip. E Guendalina, pungente come al solito, non poteva trattenersi dal commentare.