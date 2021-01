Guendalina Tavassi, le rivelazioni su Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta

Guendalina Tavassi senza freni contro Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato qual è il suo pensiero sulle due concorrenti

Guendalina Tavassi è una delle opinioniste più agguerrite dei programmi di Barbara D’Urso. Ospite a CasaChi ha parlato un po’ dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda Giulia Salemi, ha fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. “Partiamo dal fatto che questa persona mi sta veramente antipatica, mi stai parlando del nulla. Non mi stanno antipatiche molte persone, ma lei tanto. Mi fece una cosa orribile” ha raccontato. “Eravamo ospiti dalla Perego e parlando durante la pubblicità mi disse “mi piacerebbe averti ospite anche sabato prossimo. Quando finisce la pubblicità, dici “ci vediamo sabato prossimo con Guendalina”. Alla fine della pubblicità, Giulia prese il microfono e disse: “Ci vediamo sabato prossimo con Giulia” Scavalca le persone e approfitta delle situazioni.”

Guendalina Tavassi contro Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta: le sue rivelazioni

Per quanto riguarda Maria Teresa Ruta, invece, ha rivelato di non amare particolarmente le persone finte buoniste. “Non capisco come faccia ad essere ancora lì dentro, mi dispiace ma non la vedo vera. Fa sempre la vittima. Per quanto riguarda il suo crollo emotivo? O ha finto o abbiamo visto Maria Teresa Ruta per la prima volta”.

Giulia avrà modo di rispondere quando sarà fuori dalla casa? Per come stanno le cose adesso, sembra difficile sperare in un chiarimento futuro tra le due donne.