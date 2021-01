Laura D’Amore, lo spettacolo è doppio, seno e gambe da infarto – FOTO

Laura D’Amore, la hostess più sexy d’Italia, colpisce ancora: gambe e seno di fuori, lo spettacolo è doppio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

A Catania splende il sole, e Laura D’Amore ne approfitta per scattarsi un selfie a dir poco strepitoso. La hostess più sensuale d’Italia, come la chiamano molti dei suoi followers, si mette in posa all’interno della sua auto. Il vestitino rosso, dotato di una profonda scollatura a V e di uno spacco vertiginoso, offre un duplice spettacolo. Le gambe ed il generoso décolleté della hostess sono ben in vista. I commenti sotto al post sono un susseguirsi di apprezzamenti: “Beautiful Lady” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Che spettacolo“.

LEGGI ANCHE —> Laura D’Amore, l’outfit per il beachtennis vietato ai minori, pazzesca – FOTO

Laura D’Amore, il bikini è vietato ai minori, spettacolo impagabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

LEGGI ANCHE —> Laura D’Amore, fascino anche di profilo | Outfit favoloso | Un incanto FOTO

La hostess di Alitalia, divenuta celebre per la propria bellezza, è oramai una vera e propria star del web. La D’Amore, con i suoi 771mila followers, fa concorrenza alle moltissime influencer che si vedono ogni giorno sui social. Capelli biondi, occhi azzurro cielo e fisico dalle curve mozzafiato, Laura è davvero uno spettacolo vietato ai minori.

In uno dei recenti post di Instagram, la hostess ha ricordato nostalgica l’estate, pubblicando per i suoi followers uno scatto davvero sensazionale. Il bikini esplosivo riusciva a malapena a contenere le sue forme. “Missing summertime“, ha scritto la D’Amore nella didascalia: e l’estate, con lei, è davvero bollente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

I commenti di apprezzamento per la hostess si sprecano. “Sei così bella“, “Stupenda“, scrivono i fan, che rimangono estasiati di fronte agli scatti.