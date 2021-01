Laura D’Amore, l’outfit per il beachtennis vietato ai minori, pazzesca – FOTO

Laura D’Amore promuove su Instagram un ricordo da favola, quando calcava il terreno del beachtennis: pazzesca

La bellissima hostess italiana, Laura D’Amore è diventata sempre più cliccata sui social network, a corredo di outfit molto particolari e un fisico da favola. Le qualità di Laura sembrano spuntare davvero come funghi e non dimostra di avere alcuna paura nel condividerli con gli amanti della bellezza in generale.

Di certo a scendere a compromessi con il suo fascino e aiutarla a condurre una vita all’insegna della felicità è un lavoro che ha sempre amato e sognato di fare. La hostess più bella d’Italia non ha battuto ciglio e stavolta è diventata davvero audace e brillante. Anche grazie al sostegno dei fan, sempre in prima linea con la generosità e al servizio dei propri clienti di volo.

Laura ha dimostrato inoltre di avere un certo seguito sui social e in partciolare su Instagram, dove ha raggiunto e superato i 700 mila ammiratori

Laura D’Amore, completino bianco sexy da fiato corto

Fan e sostenitori di una bellezza così limpida, difficilmente riescono a stare senza di lei. Laura D’Amore è una donna tutta “acqua e sapone”, che fa della sua bellezza, una delle più desiderate sul web. Ogni giorno che passa, dalle sue parti vi è sempre il “sole”. Dal lavoro al tempo libero, fino ai momenti in cui si ritaglia un pò di sport.

Per chi non l’avesse conosciuta prima, la D’Amore è davvero un talento poliedrico, che si adatta ad ogni cosa. La generosità e la voglia di “sognare” non l’hanno mai abbandonata ed è per questo che tutti i giorni è sempre tra noi, in vesti diverse.

L’ultima ha raccolto una moltitudine di consensi e rispolvera le capacità di giocatrice di beachtennis. Per l’occasione, outfit bianco molto sexy e aderente, quasi “vietato ai minori”. Un tripudio di standing ovation che non dà alcuna tregua al suo “popolo”, incantato dalla perfezione del suo fisico: “Che fisico 😍; Natural Beauty 🎨🌸🙏; Sempre in forma!!! 💪💪💪; 😍✨ti adoro 💕“