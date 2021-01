Rocio Munoz Morales, la FOTO che capovolge la prospettiva, gambe da infarto

Rocio Munoz Morales stupisce i followers con una foto a testa in giù: come rivelato dall’attrice, è essenziale osservare le cose da una differente prospettiva

“Per affrontare il destino bisogna osservare le cose da un’altra prospettiva“, scrive Rocio Munoz Morales nella didascalia del suo ultimo post. La compagna di Raoul Bova, bella nella sua semplicità, posta uno scatto rovesciato, in cui lei stessa sembra sospesa a mezz’aria, a testa in giù. L’attrice, che in realtà è distesa su una panchina, appare persa nei suoi pensieri, ma i followers non mancano di sottolineare la sua incredibile sensualità. “Sdraiata sei il massimo” – si complimenta qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Sempre la più incredibile“.

Rocio Munoz Morales, la dedica speciale a Raoul Bova