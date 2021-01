Jessica Melena, balletto esplosivo con Ciro Immobile, tutta la famiglia coinvolta – VIDEO

Jessica Melena coinvolge Ciro Immobile e i suoi tre figli in un balletto scatenato: in quanto a movenze, la moglie del calciatore sembra decisamente superarlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

In quanto a movenze che non contemplino un campo da calcio, Ciro Immobile non sembra affatto cavarsela bene. Nell’ultimo video postato dalla moglie su TikTok, l’attaccante della Lazio si rivela alquanto legnoso nel ballo. Jessica, al contrario, si muove sinuosa e sicura di sé, affiancata dai tre splendidi figli avuti dal marito. L’allegra famiglia regala un siparietto divertentissimo agli utenti, mostrandosi più unita che mai. “Votate il migliore“, scrive la Melena ai followers di Instagram. E quest’ultimi non si fanno pregare: “Mattia senza dubbio“.

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo, il top in pelle seduce tutti, una vera favola – FOTO

Jessica Melena, chi è davvero la moglie di Ciro Immobile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

LEGGI ANCHE —> Giovanna Civitillo, vestito super aderente, che ne pensa Amadeus? Che bombe – FOTO

Della vita di Jessica Melena si sa ben poco. La donna, classe 1990, ha sposato l’attaccante della Lazio nel 2014, ed è la madre dei suoi tre figli: Michela, Giorgia e Mattia. L’amore fra lei e il calciatore è iniziato in maniera imprevedibile. Come confessato da Jessica a “Vieni da me”, fu Ciro a scriverle su Facebook. Quando iniziarono a frequentarsi, la giovane non aveva idea di chi realmente fosse Immobile.

Stando alle parole di quest’ultima, la coppia si fidanzò dopo un’uscita a Pescara. I genitori di Jessica, ignari della relazione tra i due, inizialmente non presero bene la notizia. “Ora papà lo adora“, aveva poi chiarito la moglie del calciatore a Caterina Balivo, confermando quello che quotidianamente traspare dai social: la loro famiglia è l’emblema della felicità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

Jessica, che è attivissima sui suoi canali social, ora è mamma e moglie a tempo pieno. Dagli scatti postati tramite Instagram, è evidente il sentimento speciale che la lega a suo marito. Il loro amore, coronato dall’arrivo dei tre figli, sembra destinato a durare per l’eternità.