Giovanna Civitillo, vestito super aderente, che ne pensa Amadeus? Che bombe – FOTO

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è splendida nel suo vestito a tinta floreale: cosa ne pensa il presentatore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

La moglie di Amadeus, che spegnerà 44 candeline quest’anno, sfoggia ancora un fisico ed una bellezza da far perdere la testa agli utenti. Giovanna Civitillo, inviata de “La vita in diretta” per il festival di Sanremo, ha talento e simpatia da vendere, ma tutto ciò non oscura le indiscusse doti fisiche. Solare e prorompente, la moglie del conduttore ha deciso di valorizzare il proprio corpo attraverso un abito stretto, a tinta floreale. In breve tempo, la ballerina ha conquistato una miriade di “likes” e altrettanti commenti.

Ma cosa ne pensa il conduttore dello scatto? Sarà geloso della sua splendida moglie?

Giovanna e Amadeus, come nacque il loro amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Ai tempi, lei era la ballerina de “L’Eredità“, mentre lui ne era l’amato conduttore. Giovanna e Amadeus si sono incontrati proprio sul set del preserale di Rai 1. Un amore folle e imprevisto, a cui nessun dei due seppe resistere. Era il 2003, e l’incontro con Giovanna segnò una spaccatura definitiva nella vita del presentatore. Di lì a breve, infatti, quest’ultimo si separò dalla prima moglie Monica Di Martino.

La coppia, sempre più unita, ha avuto il primo ed unico figlio José Alberto nel 2009. Nello stesso anno, la ballerina e il conduttore sono convolati a nozze, dopo l’annullamento del precedente matrimonio alla Sacra Rota. Amadeus ha anche un’altra figlia, Alice, avuta con l’ex moglie Monica Di Martino: da lei, il padrone di casa dei “Soliti Ignoti” non si è mai separato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Giovanna e Amadeus formano una coppia salda ed unita. Tuttavia, la gelosia del conduttore nei confronti della moglie è ben nota. D’altronde, con una compagna così, non poteva di certo essere altrimenti.