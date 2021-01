Anna Tatangelo, il top in pelle seduce tutti, una vera favola – FOTO

Anna Tatangelo sfoggia un top in pelle davvero sensazionale: vestita così, la cantante seduce proprio tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Look da vera pantera per Anna Tatangelo, che su Instagram non manca di sfoggiare tutta la propria sensualità. L’ultimo scatto postato sui social è un mix fatale di erotismo e bellezza. Il top in pelle, abbinato con gli anfibi, lascia la pancia scoperta e valorizza il décolleté mostruoso. Anna, il cui sguardo è valorizzato da un trucco sui toni del fucsia, fissa in maniera accattivante l’obiettivo, facendo sognare gli utenti. “Sei sempre più bella” – commenta qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “La perfezione ha il tuo nome“.

LEGGI ANCHE —> Giovanna Civitillo, vestito super aderente, che ne pensa Amadeus? Che bombe – FOTO

Anna Tatangelo, la vita dopo Gigi D’Alessio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo e il nuovo amore: i due finalmente insieme

Circa un anno fa, l’artista annunciava ai followers la rottura con Gigi D’Alessio. Dopo quattordici anni d’amore e la nascita del loro figlio Andrea, i due hanno deciso di interrompere la loro relazione. La cantante, con molta sincerità, ha rivelato di non poter cancellare dalla propria vita il periodo trascorso insieme: ancora oggi, stando alle sue parole, Gigi è l’uomo che sposerebbe.

Anna, che negli ultimi mesi si è concentrata molto sul figlio e sulla propria carriera, sta per lanciare un nuovo singolo. Quotidianamente, la Tatangelo rende gli utenti partecipi delle ore trascorse nello studio di registrazione. I post su Instagram non fanno che confermare l’impazienza della cantante: al lancio del nuovo brano manca veramente poco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Gli utenti, tramite commenti ed Instagram stories, supportano la loro beniamina, mostrandole il loro entusiasmo. “Qui non vediamo l’ora“, “Siamo carichissimi“, scrivono sotto le foto.