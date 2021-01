Tommaso Zorzi, Alba Parietti lo difende dal Grande Fratello: è guerra. L’influencer è stato pesantemente insultato da Dayane Mello riguardo la sua ansia

Alba Parietti ha deciso di difendere Tommaso Zorzi dal silenzio del Grande Fratello Vip sulle frasi dette da Dayane Mello. Un paio di giorni fa l’influencer si è lamentata con i suoi compagni perché, a parer suo, Tommaso viene troppo accontentato dagli autori per la sua ansia e i suoi, a sua detta, “problemi mentali”. Delle frasi orribili che hanno fatto gelare tutti i telespettatori: da giorni il pubblico chiede provvedimenti per le frasi terribile pronunciate da Dayane.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Alba Parietti contro il Grande Fratello: difende Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti ha deciso di intervenire contro il Grande Fratello. Ha fatto presente che, quando fu suo figlio Francesco Oppini a fare degli scivoloni, fu la prima a prendere posizione contro di lui e a difendere Dayane, e proprio come allora anche stavolta vuole lottare per ciò che è giusto. In un lungo post su Instagram ha spiegato il motivo per cui, delle frasi così crude, abbiano colpito la sua sensibilità e i ricordi che la legano alla sua famiglia e al suo passato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Manca poco all’inizio della puntata e non sappiamo ancora cosa succederà: verranno presi dei provvedimenti nei confronti della concorrente o lasceranno correre, come hanno fatto anche le scorse volte che lei si è lasciata andare a degli scivoloni?