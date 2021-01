Justine Mattera, serie di cambi d’outfit ti mandano in visibilio – VIDEO

Justine Mattera ci delizia con i suoi completini: tutti super aderenti e le forme balzano in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera non si ferma un attimo e tra mille impegni di mamma e di donne di spettacolo trova sempre il modo di regalare qualcosa ai suoi follower. La bella bionda notata per la sua somiglianza per Marilyn Monroe, era arrivata in Italia per studiare ma il nostro Paese non lo ha mai più abbandonato e così è diventato la fatidica “America” per lei.

Non solo ha trovato la sua fortuna lavorativa ma anche quella amorosa. Prima al fianco di Paolo Limiti per tanti anni poi la sua nuova famiglia con suo marito ed i suoi bambini. Ma nonostante il tempo, l’età e gli impegni Justine continua ad essere una delle icone sexy del momento.

Come e dove? Suoi social sui quali impazza con i suoi scatti molto sexy e molto molto provocanti con il grande favore del pubblico. Intimo, lingerie, completi sportivi e a volte anche poco meno addosso senza disdegnare di mostrare le sue sinuose forme ed un fisico, c’è da dire, perfetto.

LEGGI ANCHE —> Laura D’Amore, l’outfit per il beachtennis vietato ai minori, pazzesca – FOTO

Justine Mattera pronta per la bike, i video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

LEGGI ANCHE —> Alessia Marcuzzi, intimo e camicia sbottonata, il paradiso è qui – Foto

E c’è da dire che il fisico perfetto di Justine Mattera è il frutto di tantissimo allenamento. Lei tra le altre cose, è una donna che si allena molto, amante dello sport tra nuoto, corsa e bicicletta. Anche nel periodo del lockdown non ha mai mollato ed i risultati si vedono eccome.

E con i primi sprazzi di sole Justine non vede l’ora di tornare in bici e così inizia a provare qualche nuovo outfit per non farsi trovare impreparata. Gioca con i filtri del web ed i video simpatici e ci regala una serie di cambio d’abito che mandano i follower in visibilio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Salta e il completino cambia, total black oppure con maglie colorate. Tutto è super attillato da vera ciclista e le sue forme sono ben visibili. Gambe perfette, snelle e sottili e il seno che salta insieme a lei. Capelli super boccolosi e un sorriso che incanta.