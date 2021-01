Claudia Romani, serie di FOTO da censura: fondoschiena magico

Claudia Romani augura a tutti una “buona settimana produttiva” nel segno di una bellezza e sensualità a più riprese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Romani (@claudia_romani)

Se non fosse per lei e la sua notorietà acquisita dietro al piccolo schermo, la dovrebbero re-inventare. Claudia Romani è tornata a far “bollire” il cuore dei follower con alcuni scatti da far venire i brividi lungo la schiena.

La supermodella televisiva ha già radici abbastanza profonde nel campo dello spettacolo e della visibilità social. Non a caso il suo profilo Instagram vanta la “bellezza” di 1,3 milioni di follower. Un “bottino” niente male per una come lei, che qualche anno fa valorizzava i panorami italiani mozzafiato con pose davvero seducenti.

Ora invece ha scelto un contesto ambientale d’oltremanica, che la internazionalizza in tutto e per tutto; dapprima come persona e poi come modella. Claudia inoltre ha posato per diversi calendari di bellezza, tra cui quelli calcistici, ivi non ha nascosto una certa passione per i colori rossoneri del Milan

LEGGI ANCHE —–> Eva Henger vestitino in pelle illegale che copre poco, pazzesca – FOTO



Claudia Romani, “pezzi” da pretty little thing: “A te la scelta…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Romani (@claudia_romani)

LEGGI ANCHE —–> Anna Tatangelo, il top in pelle seduce tutti, una vera favola – FOTO



Apparsa in copertine come “GQ” e “Maxime”, la 38enne e modella, Claudia Romani non ha ancora dato il “freno” definitivo al suo talento di bellezza. D’altronde il fascino e la prosperosità delle sue preponderanti forme sono il “fiore all’occhiello” di un fisico che “parla” da solo.

In Italia ha fatto faville, posando per diversi brand pubblicitari e riviste, ma è dal 2010 che si è accaparrata il favore della popolazione americana. Il tutto per completare un percorso di bellezza innaturale, partito dagli antipodi e finito addirittura sulle sponde del Pacifico e dell’Atlantico.

Non a caso, Claudia è stata votata come una delle dive più cliccate e sexy al mondo. Ultimamente si era un pò defilata dal talento di supermodella. Oggi invece è tornata nuovamente in “cattedra” con una serie di foto “alluncinanti” che a prima vista fanno innamorare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Romani (@claudia_romani)

Da un fondoschiena pazzesco ad un lato A, sinonimo di perfezione nelle curve e nel benessere. Poi ancora una volta un lato B panoramico che ha lasciato senza parole i follower, letteralmente “impazziti” da un fascino così incandescente e unico al mondo