Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, pronti per il grande passo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro pronti a compiere il grande passo. Come si evince dalle foto postate sui social, i due andranno presto a convivere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Pochissimi avrebbero scommesso sulla loro storia d’amore, nata all’interno del Grande Fratello Vip. Tuttavia, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno decisamente ribaltato le aspettative dei followers. A febbraio, la coppia festeggerà un anno d’amore. Per l’occasione, l’incluencer ed il conduttore hanno deciso di compiere il grande passo: andranno presto a convivere. Dagli scatti postati su Instagram, i due sembrano essere nel pieno del trasloco. Nonostante la frenesia del momento ed i tanti impegni da portare a termine, Clizia e Paolo sono il ritratto della felicità.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Canalis, FOTO strepitosa, labbra e occhi da pelle d’oca

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, gli inizi della loro storia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Ciavarro (@paolociavarro)

LEGGI ANCHE —> Serena Autieri, compilation di FOTO choc. “Bellissima anche con le…”

Si conobbero durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, nei primi mesi del 2020. Tra di loro, nella casa più spiata d’Italia, sbocciò un sentimento irrefrenabile, su cui poche persone avrebbero scommesso. Eppure, a distanza di un anno, Clizia e Paolo hanno fatto ricredere tutti. Le foto postate su Instagram sono la prova della loro estrema felicità: ben presto, infatti, i due andranno finalmente a vivere insieme.

Nonostante il trasloco sia parecchio impegnativo, la Incorvaia e Ciavarro non hanno mai perso il sorriso che li contraddistingue. Anche la mamma del conduttore, l’attrice Eleonora Giorgi, ha espresso la propria gioia per il futuro del figlio. Questo, nello specifico, il suo commento su Clizia: “Lei ha una vitalità dirompente, è molto impetuosa, mi piace, mi piace tantissimo“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

I due, affiatati come mai prima d’ora, hanno superato difficoltà quali il lockdown e la differenza d’età. Paolo, più giovane di Clizia di 11 anni, non sembra affatto spaventato all’idea di legarsi a lei per sempre: la coppia, stando a quel che traspare dai social, non sta più nella pelle.