Michela Quattrociocche splendida insieme alla figlia, due gocce d’acqua – FOTO

Michela Quattrociocche pubblica un dolcissimo scatto con la figlia Aurora, due gocce d’acqua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

“Guardarla crescere è meraviglioso“, è quanto si legge nella didascalia dell’ultimo post di Michela Quattrociocche. L’attrice, legatissima alle sue due figlie, ha pubblicato un dolcissimo scatto con la primogenita, Aurora, avuta dall’ex marito Alberto Aquilani. Nella foto, mamma e figlia sono interamente prese dal computer. Aurora, che sta seguendo le lezioni online, viene seguita passo passo da Michela, che si rivela una mamma attenta e premurosa. I followers sono rapiti da questo quadretto familiare: “Che belle che siete“, “Tale madre tale figlia“, scrivono sotto al post.

LEGGI ANCHE —> Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, pronti per il grande passo

Michela Quattrociocche, la separazione da Alberto Aquilani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Canalis, FOTO strepitosa, labbra e occhi da pelle d’oca

Dopo otto anni di matrimonio e due splendide figlie, lo scorso maggio Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche annunciavano la separazione consensuale. L’attrice era fidanzata con il calciatore da oltre dieci anni. Dopo la nascita della primogenita Aurora, nel 2011, l’anno seguente la coppia aveva deciso di sugellare il proprio amore attraverso il matrimonio. Nel 2014 nasce la loro secondogenita, Diamante.

“È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile – aveva spiegato la Quattrociocche su Instagram, a proposito del divorzio – Resta un grande affetto tra di noi“. La decisione, come ribadito sui social, è stata presa di comune accordo. Tuttavia, l’attrice e il calciatore non smettono di sentirsi una famiglia: per il bene di Aurora e Diamante, i due ex si mostrano infatti disposti a tutto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Michela, di recente, è apparsa nuovamente serena accanto a Giovanni Naldi. Quest’ultimo, che lavora come albergatore, ha permesso all’attrice di ritrovare il sorriso. E la Quattrociocche non manca di ringraziarlo attraverso scatti e dediche postate sui social.