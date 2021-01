Ainett Stephens in lingerie, la Gatta Nera è più graffiante che mai – FOTO

Ainett Stephens in lingerie, la gatta nera della tv è più graffiante che mai. I follower sono pazzi di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Ainett Stephens su Instagram incanta i follower con uno scatto sublime. La showgirl infatti posa in lingerie davanti l’obiettivo mentre si trova nella cucina di casa, non mancano infatti i riferimenti ironici da parte dei follower, qualcuno infatti scrive: Vorrei essere il piano della cucina. In effetti Ainett è un vortice di sensualità e di femminilità…connubio infuocante e altamente pericoloso. La lingerie che indossa non nasconde le curve generose e le gambe chilometriche che rimangono scoperte. Il babydoll sulle tonalità del magenta con tanto di cuoricini sparsi dappertutto è un amore e su di lei è davvero magnifico. Ainett coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che le hanno fatto gli auguri di buon compleanno. Siete nel mio cuore e vi stimo tantissimo, vi auguro a tutti un meraviglioso weekend 🙏🏿. Il social non riesce a rimanere impassibile davanti a cotanta bellezza.

LEGGI ANCHE->Claudia Ruggeri ruggisce con un body che ti stende: che bombe – FOTO

Ainett Stephens, la FOTO sul balcone. Che davanzale!

Vai su successivo per scoprire la foto di Ainett