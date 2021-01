Bianca Guaccero balla con Raimondo Todaro e infiamma il palco

Bianca Guaccero stupisce a Detto Fatto con un ballo insieme a Raimondo Todaro, infuocano il palco: sensualissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero riesce sempre a stupire il suo pubblico con la frizzante simpatia, la positività, l’ironia che inserisce in ogni puntata di Detto Fatto. Unica nel suo genere, riesce a prestarsi ad ogni tipo di intrattenimento senza scendere mai di livello. Stavolta ha davvero sbalordito tutti, infuocando il palco del programma.

Bianca Guaccero sensualissima con Raimondo Todaro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Estremamente seducente, nonostante non si prenda mai sul serio, e dotata di un’ironia pungente, la bellissima Bianca Guaccero è un ciclone di energia. Se si potesse trovare la perfetta miscelazione tra simpatia, fascino e sensualità, il risultato non potrebbe che portare il suo nome. Un perfetto cocktail di caratteristiche che la rendono così amata e celebre.

Protagonista assoluta della televisione, non è da meno neanche sui social: il suo profilo Instagram vanta 725mila followers. I fan la seguono quotidianamente per la vitalità che riesce a trasmettere, e stavolta si è superata nel video che ha postato. Fonte inesauribile di abilità: conduttrice, attrice, cantante e stavolta anche ballerina per il suo pubblico.

Si concede ad un passo a due con il ballerino professionista Raimondo Todaro e il risultato è a dir poco bollente. L’interpretazione è al top, e appaiono davvero come due amanti che si inseguono a tempo di salsa. La presentatrice compie un’esibizione eccellente e si fa guidare dall’esperienza del partner in un insieme di giravolte audaci e sensuali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Un feeling acceso e palpabile che ha entusiasmato i fan, da rivedere nello studio di Ballando con le Stelle.