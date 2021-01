Elisabetta Gregoraci a letto con aperture off limits, uno spettacolo -FOTO

Avete notato il buongiorno di Elisabetta Gregoraci? La conduttrice lascia il pubblico a bocca aperta, in pigiama è ancora più attraente

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci non ha perso occasione di mostrarsi al pubblico e ai suoi fan che la vedevano già vincitrice dell’edizione. L’ex moglie di Briatore affascina chiunque la incontri e su Instagram condivide foto dei suoi outfit, del tempo libero e del suo lavoro. Il sorriso non manca mai e il suo buongiorno diventa nazionale. Questa sera per una nuova puntata del reality di Alfonso Signorini, come ci sbalordirà l’ex concorrente?

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci, il décolleté fa girare la testa, tripudio di likes – FOTO

Elisabetta Gregoraci: vi piace anche in pigiama? FOTO

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci pronta per la diretta: scollatura mozzafiato FOTO

Quasi due milioni di follower la seguono su Instagram e la conduttrice calabrese è grata ai suoi fan che la supportano sempre. Ne ha fatta di strada per arrivare alla notorietà ed oggi è una donna di successo, ammirata dal pubblico italiano. Non solo talentuosa ma anche molto bella, Elisabetta Gregoraci ha un fisico da fare invidia, frutto di sacrifici e sana alimentazione. La sua ultima foto sul web è divertente e allo stesso tempo sensuale, e voi la preferite in pigiama o sui tacchi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La Gregoraci è il buongiorno che tutti vorrebbero. La donna saluta i fan con un pigiama a righe elegante, che fa intravedere tutta la leggerezza di quel momento. Una posizione intrigante lascia sfogare la fantasia di chi guarda la foto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Per molti è lei la vincitrice del Grande Fratello Vip, una vera donna di classe. La Gregoraci ha abbandonato la nave per suo figlio, l’uomo della sua vita che la rende una mamma meravigliosa.