Elisabetta Gregoraci, il décolleté fa girare la testa, tripudio di likes – FOTO

Elisabetta Gregoraci stende tutti con l’ultimo outfit indossato al Grande Fratello: il décolleté esplosivo è una visione celestiale

Nonostante siano trascorsi quasi due mesi dalla sua uscita dal reality, in casa non si parla che di lei. Elisabetta Gregoraci, rimasta nel cuore dei telespettatori e dei suoi coinquilini, continua a movimentare le giornate dei vip, confermandosi il fulcro dei loro pensieri. In puntata, del resto, le occasioni per tirarla in ballo non mancano mai. Non di rado, il conduttore Alfonso Signorini le chiede di commentare le dinamiche della casa, e la showgirl accetta ben volentieri. Nella diretta di lunedì, i telespettatori sono rimasti a bocca asciutta di fronte al suo outfit: l’ex di Briatore, sensuale ed impeccabile come al solito, ha offerto una visuale impagabile.

Elisabetta Gregoraci, scollatura provocante in diretta: che schianto