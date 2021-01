La celebre influencer brasiliana è stata uccisa dal marito a causa delle immagini spinte condivise su Instagram e TikTok.

Una nota influencer brasiliana, 35 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco davanti alla figlia di 6 anni. La tragedia si è consumata la scorsa domenica, 24 gennaio, a Ponta Porã, un comune del Brasile nello Stato del Mato Grosso do Sul. Durante un improvviso attacco d’ira, il marito ha deciso di porre fine alla relazione con l’estremo gesto: uccide la moglie e poi si suicida. Secondo quanto riportano i media locali, i due coniugi erano già in crisi da tempo e le loro conversazioni sfociavano spesso in accesi diverbi. L’argomento delle discussioni risiedeva riguardava sempre le immagini e i video pubblicati dalla donna sui vari social networks. Secondo il marito, le pubblicazioni multimediali erano di pessimo gusto, “volgari e provocanti”.

L’influencer assassinata aveva ultimamente conquistato grande visibilità su Internet: il suo account TikTok contava più di 58.000 follower. La 35enne utilizzava principalmente la piattaforma social per pubblicare i suoi scatti quotidiani.

L’ultimo video su Tik Tok

A fare adirare Alejandro Antonio Aguilera, 41 anni, sarebbe stato l’ultimo video sexy condiviso da Eliane Ferreira Siolin sul profilo TikTok. Secondo il New York Post, il caso di omicidio-suicidio è avvenuto durante una grigliata di famiglia. I rapporti delle autorità locali riferiscono i dettagli della tragedia: il corpo della vittima è stato perforato da 14 colpi di proiettile e il braccio destro sembrava apparentemente rotto. Accanto a lei, il marito con un foro all’altezza della tempia. I cadaveri dei coniugi sono stati ritrovati in un lago di sangue nel retro dell’abitazione; precisamente sotto la veranda, dove si stava svolgendo la festa barbecue.

Le indagini sono ancora aperte per ulteriori accertamenti sul caso. La figlia della coppia è stata affidata ai parenti.

Fonte New York Post