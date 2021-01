A causa della fuga di azoto liquido, all’interno di uno stabilimento per la lavorazione del pollame, sei operai sono morti ed undici sono rimasti feriti.

Almeno sei persone hanno perso la vita ed altre 11 sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave. Questo il drammatico bilancio di quanto accaduto nella giornata di ieri a Gainesville, negli Usa. Le vittime sarebbero degli operai che si trovavano all’interno di una fabbrica di pollame, dove si sarebbe verificata una improvvisa fuga di azoto liquido. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la polizia.

Usa, fuga di azoto liquido in uno stabilimento per la lavorazione del pollame: 6 operai morti e 11 feriti

Tragedia nella giornata di ieri, giovedì 28 gennaio, a Gainesville, cittadina dello stato della Georgia, negli Stati Uniti. Una perdita di azoto liquido in uno stabilimento per la lavorazione del pollame della Foundation Food Group ha provocato la morte di almeno sei operai ed il ferimento di altri undici. Stando a quanto riporta il sito della National Public Radio, le vittime si trovano all’interno della fabbrica dove si sarebbe verificata la fuga di azoto liquido.

Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i paramedici ed i vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto far nulla per cinque operai ritrovati senza vita all’interno dello stabilimento, mentre la sesta vittima è deceduta in ospedale, dove era stata trasportata d’urgenza. In ospedale sono stati trasportati anche undici operai rimasti feriti, di cui tre verserebbero in condizioni critiche.

Presso lo stabilimento sono arrivate anche gli agenti della polizia e le autorità statunitensi che stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia e risalire alle cause che hanno provocato la fuoriuscita di azoto, utilizzato dalla fabbrica per l’impianto di refrigerazione. Le indagini, secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea, come riporta Npr, saranno lunghe.

L’azoto liquido è un fluido criogenico che, se inalato, può provocare gravi danni ai tessuti ed ustioni all’organismo ed anche la morte.