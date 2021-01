Michael Schumacher, le novità sulle condizioni di salute dell’ex pilota

Ci sarebbero delle novità sulle condizioni di salute di Michael Schumacher, il grande pilota vittima di un terribile incidente.

Sono passati anni ormai da quando Michael Schumacher si è reso protagonista di un tragico incidente sugli sci. Un evento che ha scombussolato in primis la famiglia ma anche i tifosi Ferrari che hanno vissuto insieme a Michael le glorie della scuderia. In tutti questi anni, l’ex pilota è stato protetto dalla famiglia contro ogni indiscrezione e pettegolezzo lasciando la massima riservatezza sulle condizioni di salute. Si sa poco al riguardo, salve poche informazioni fornite dalla moglie. Quello che si sa è che Michael si troverebbe in uno stato di coma indotto da anni. Portato successivamente presso la propria abitazione quando le condizioni erano stabili. Le cure domiciliari ancora oggi vengono affidate ad un’equipe di medici. L’unico esterno alla famiglia a cui è consentito fare visita è Jean Todt.

Michael Schumacher, il documentario sull’ex pilota

Il regista Michael Wech avrebbe ultimato il documentario proprio su Schumacher. Lo scopo di tale progetto è quello di raccontare l’atleta, il campione ma anche Schumi all’interno delle quattro mura domestiche. Quindi uno spaccato che racconta la vita non solo pubblica ma anche privata. A conferire un ulteriore tocco di veridicità, le interviste fatte alla moglie Corinna, ai figli Mick e Gina-Marie. Un progetto che è stato subito accolto con favore ed entusiasmo tanto che il produttore Benjamin Siekel avrebbe dichiarato: “Siamo davvero eccitati dalla possibilità di aver avuto la fiducia e la collaborazione della famiglia e del management di Schumacher”.

“Senza di loro il film non sarebbe stato realizzato”. Un omaggio per ricordare un grande sportivo che ha dato tanto anche al nostro paese.