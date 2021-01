WhatsApp, come esportare chat su Telegram tramite iPhone e Android

È possibile esportare le nostre chat WhatsApp su Telegram tramite iPhone e smartphone con sistema operativo Android: scopriamo come

A seguito delle polemiche legate al cambiamento dei termini di servizio riguardanti l’informativa sulla privacy di WhatsApp, alcuni utenti si stanno guardando intorno alla ricerca di app di messaggistica istantanea alternative a quella di proprietà di Facebook. Tra le varie concorrenti, vi è certamente Telegram, un’applicazione che fa del rispetto massimo della privacy degli utenti uno dei suoi cavalli di battaglia.

Tuttavia ciò che frena alcune persone a lasciare WhatsApp per trasferirsi a un’applicazione concorrente è la perdita delle chat con amici, familiari, conoscenti, partner e colleghi. A volte, l’esportazione è possibile, ma solo attraverso app di terze parti. Queste applicazioni spesso sono a pagamento, non sempre facili da utilizzare e in alcuni casi nemmeno troppo sicure. Dunque come fare se vogliamo, ad esempio, esportare chat WhatsApp su Telegram tramite iPhone e Android?

Telegram, come importare chat WhatsApp su iPhone e Android