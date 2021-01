Veronica Gentili, minigonna da paura, lo SCATTO in terrazza non nasconde nulla

L’ultimo scatto di Veronica Gentili ha mandato in tilt il web: dalla terrazza, la minigonna della conduttrice fa strage di cuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

“Terrazza, polenta e salsiccia“, ha scritto Veronica Gentili nella didascalia del suo ultimo post. La giornalista, che quest’anno festeggerà 39 anni, ha steso tutti indossando una minigonna da urlo. Direttamente dalla terrazza di casa, la conduttrice ha offerto ai followers la visuale delle sue gambe stratosferiche, valorizzate dall’outfit. Gli utenti, colpiti dal suo fascino, non si trattengono dal commentare. “Accidenti come sei bella” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Super affascinante“.

Veronica Gentili, il profilo della giornalista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Veronica Gentili, classe 1982, è nata e cresciuta a Roma. Appassionata di cinema e di teatro, il suo esordio avviene nell’ambito della recitazione. La conduttrice appare infatti all’interno della pellicola “Come te nessuno mai”, diretta da Gabriele Muccino. Per la Gentili è solo l’inizio di una lunga serie di esperienze attoriali, da “Don Matteo” a “Romanzo criminale – La serie”.

Parallelamente, Veronica ha portato avanti la propria passione nel settore giornalistico. Giornalista pubblicista dal 2015, l’anno seguente inizia a collaborare con Il Fatto Quotidiano. La Gentili diverrà inoltre ospite fissa di alcuni talk show a sfondo politico, tra cui “Dalla vostra parte” e “Stasera Italia“. Quest’ultimo programma, peraltro, viene condotto dalla stessa giornalista durante il periodo estivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

I social, per Veronica, sono un ulteriore, importantissimo strumento per comunicare con i followers. La giornalista, a cui non manca certamente il coraggio di esternare i propri pensieri, utilizza spesso Instagram per condividere le proprie opinioni con gli utenti, che la seguono con passione.