Clizia Incorvaia, super seducente e romantica in minigonna – FOTO

Clizia Incorvaia lascia senza fiato per la sua bellezza, look in minigonna irresistibile: espressione dolce insieme al suo Paolo Ciavarro

40 anni e il fascino fresco e genuino di una ragazzina. Clizia Incorvaia sempre più bella agli occhi dei fan, parliamo di una delle vere e proprie celebrità presenti su Instagram. Gli scatti da sballo della modella e influencer si susseguono, lasciando sempre la medesima sensazione di meraviglia. Elegante e seducente, sa sempre come colpire al cuore i followers.

Clizia Incorvaia fa sognare ad occhi aperti, gambe da favola sotto la minigonna

Lo fa anche oggi, con un tris di scatti direttamente dagli studi televisivi in cui ha presenziato insieme al suo Paolo Ciavarro. La storia tra i due, che si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, va a gonfie vele. E lo si vede anche dalle parole sempre dolci che lei gli riserva e dall’atteggiamento, un amore ben visibile anche dagli osservatori esterni. Con un annuncio importante che i due hanno dato a mezzo social: andranno a vivere insieme.

Intanto, oggi ci gustiamo la splendida Clizia con una minigonna da urlo, che lascia scoperte le sue gambe perfette. Fascino fresco e giovanile, il suo, dicevamo. Le foto di lei accendono la passione ma fanno al tempo stesso tenerezza.