Melissa Satta, il VIDEO in intimo esplosivo: super lato B

Melissa Satta nella sua versione più sensuale su Instagram, il breve video fa girare la testa: fisico da urlo in intimo

Passano gli anni, il fascino esplosivo di Melissa Satta resta, anzi sembra migliorare. E’ trascorso un po’ di tempo da quando la splendida sarda ci ha fatto sognare come velina di Striscia la Notizia. Confermando, anche dopo, una eleganza e una sensualità davvero difficili da eguagliare. Per chi volesse farsi avanti, ricordiamo che la bella Melissa adesso è single dopo la rottura definitiva con Kevin-Prince Boateng. Intanto, il suo profilo Instagram, come sempre, è un tripudio di immagini davvero da infarto.

Melissa Satta, il video è bollente: mai vista così, sguardo seducente e intimo da paura

Quest’oggi, Melissa riesce probabilmente ad andare oltre, con un breve video di pochi secondi che accende la fantasia e il desiderio in maniera immediata. Un video ripreso da un suo recente shooting fotografico e che ce la propone in forma magnifica. Indossando soltanto l’intimo, il suo fascino provocante ne viene esaltato all’ennesima potenza.

Movenze accattivanti più che mai, uno scatto inarcando la schiena all’indietro, scuotendo la sua lunga chioma. Soprattutto, evidenziando, un lato B che così probabilmente non si è visto mai. Uno spettacolo della natura, impagabile e che lascia assolutamente senza fiato. Pazzesca.