La bellissima soubrette, Melissa Satta, è in piacevole compagnia: un coppia perfetta ed “allucinante” da togliere il fiato.

La showgirl statunitense, Melissa Satta, è da poco apparsa in uno scatto all’insegna della più profonda amicizia. L’intesa tra donne talvolte può essere silenziosa ma rispettare in eterno la sua fedeltà. Questo è proprio il caso in questione viste le parole della modella in merito al contenuto condiviso su Instagram poco meno di un’ora fa. Melissa è in compagnia di una sua a quanto pare storica amica, Barbara Petrillo, ragazza di successo e dall’apparenza con i piedi ben piantati a terra. Due personalità a contrasto ma concordi, due tonalità di capelli differenti e due sguardi forse simili. Un’immagine ed un racconto d’intesa con sullo sfondo il mozzafiato ed azzurro Golfo di Napoli.

Melissa Satta: l’amicizia e l’importanza del “non detto”



“Non serve incontrarsi spesso…..basta non perdersi mai! 🌼” queste sole le semplici parole della schietta soubrette nata sotto il cielo di Boston. Un’affermazione vera e con molta probabilità dimostrata proprio dall’incontro appena avuto con la sua bionda amica.

Gli altri scatti successivi mostrano Melissa perdersi nell’idea della libertà, le braccia protratte verso il cielo in un simbolico gesto di stretching ed il cielo sereno di fronte a lei che si poggia delicatamente sul mare. Contemplare ad occhi chiusi ed essere totalmente liberi e soprattutto felici.



In tal proposito sarà lei a continuare ancora e coronare la sua giornata in coppia con un’altra preziosa perla di saggezza: “Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio….. 🤍“. Dunque tirando le somme secondo Melissa per essere felici a volte, basta poco: una vera amicizia e la giusta dose di libertà.