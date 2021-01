Elisa D’Ospina, il vestitino troppo corto scopre curve “pericolose” – FOTO

Elisa D’Ospina ha condiviso una foto di prima mattina in cui mette in mostra le gambe tornite scoperte dal vestitino troppo corto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa D’Ospina (@elisadospina)

Elisa D’Ospina, la modella curvy più nota d’Italia, ha condiviso una foto su Instagram di primo mattino augurando a tutti buongiorno con il suo bellissimo e formoso fisico. La bella Elisa indossa un vestito nero molto corto che le scopre le gambe tornite e sode. La scollatura mostrata nel suo scatto è fenomenale con una spalla scoperta e parte del suo décolleté in rilievo. La modella sfoggia con orgoglio anche un nuovo taglio di capelli più corto rispetto al solito e ondulato sempre di colore castano scuro con cui si è soliti vederla. Ci sono stati like e commenti illustri come quello dell’attrice napoletana Serena Rossi che le ha scritto: “Bella con i capelli così” ed Elisa ha risposto: ” amor mi sono già mezza pentita”. Lei si sarà pentita ma ai suoi follower piace tanto anche così con il taglio più corto.

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi baciata dal sole dopo la doccia: sogno ad occhi aperti FOTO

Elisa D’Ospina: la carriera e la vita privata della modella curvy