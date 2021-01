Floriana Messina, l’intimo trasparente infiamma Instagram: divina – FOTO

Floriana Messina, come al solito, super seducente e assolutamente da sballo: forme esagerate esaltate dall’intimo trasparente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Sensualità esagerata ed irresistibile, da sempre la migliore arma di Floriana Messina. L’ex concorrente del Grande Fratello ne ha fatta di strada dagli inizi nella casa di Cinecittà. Da anni è un personaggio molto affermato nella community di Instagram, esibendo forme da urlo e un’attitudine seducente capace di lasciare ogni volta senza fiato i suoi numerosi fan. Il suo mix di fascino italiano e latino (ha origini colombiane), come sempre, è vincente.

Floriana Messina, curve pericolosissime: trasparenze che mostrano tutto, sensualità a mille

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Anche oggi Floriana trasmette un’immagine di sé devastante e che raccoglie facilmente like e consensi. Una foto che possiamo scomporre di un due parti. L’osservazione si divide tra la parte superiore, quella con il maglione che copre il suo vertiginoso decolleté, che si lascia comunque intuire, eppure sale lasciando scoperto il ventre e accendendo la fantasia. E tra la parte inferiore, che la fantasia la incendia letteralmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

L’intimo è perfettamente visibile, in trasparenza, al di sotto delle lunghe calze. Le curve dei fianchi sinuosi e delle gambe esplosive ne risultano ugualmente esaltate. Il resto, lo fa il suo sguardo, malizioso come non mai, anche se non guarda dritto dentro l’obiettivo. Il risultato finale lo lasciamo giudicare a voi.