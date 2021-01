Covid, l’agenzia europea del farmaco approva il vaccino di AstraZeneca. Roberto Speranza commenta su Twitter: “E’ una notizia incoraggiante”

L’agenzia europea del farmaco dà il via libera al vaccino di AstraZeneca. E’ arrivata l’approvazione del farmaco prodotto dall’Università di Oxford e dall’azienda farmaceutica britannica. Nessun limite d’età sui pazienti, l’unico vincolo imposto da AstraZeneca è che le dosi vengano somministrate ai soli maggiorenni. Roberto Speranza, ministro della salute, ha commentato la notizia con grande entusiasmo, definendola “incoraggiante“. La campagna di vaccinazione, tra imprevisti e ostacoli, sembra proseguire la propria corsa.

Vaccini, arriva l’ok da AstraZeneca: le parole di Roberto Speranza

L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci da più forza nella campagna di vaccinazione. — Roberto Speranza (@robersperanza) January 29, 2021

L’Ema – agenzia europea del farmaco – ha approvato il vaccino di AstraZeneca, sviluppato in collaborazione dall’azienda britannica e dall’Università di Oxford. Nessun paletto in merito all’età, per sottoporsi al vaccino sarà infatti sufficiente aver compiuto 18 anni. Una notizia che ha tranquillizzato l’Italia, dopo le voci diffuse nei giorni scorsi. Si vociferava, a tal proposito, che il farmaco fosse sconsigliato agli over 65, o addirittura 55.

L’agenzia europea del farmaco rassicura i Paesi dell’Ue, che a fronte di tali rumors stavano già pianificando di stravolgere i rispettivi piani di vaccinazione. Il farmaco di AstraZeneca è sicuro, e proprio oggi ne è arrivata la conferma. Il ministro della salute Roberto Speranza ha commentato il tutto con grande entusiasmo: “L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino AstraZeneca. È una notizia incoraggiante“, ha scritto su Twitter.

Speranza non nasconde le criticità legate all’argomento “vaccini”. “La battaglia contro il virus è ancora complessa – ha proseguito sui social – Ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci dà più forza nella campagna di vaccinazione“.