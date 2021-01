Avete mai visto la mamma di Leonardo Pieraccioni? La FOTO è dolcissima

La mamma di Leonardo Pieraccioni la conoscete? L’attore apre il suo cuore e ci mostra uno scatto del passato preziosissimo

Leonardo Pieraccioni è uno degli attori più amati del nostro spettacolo. Ironico, fresco, mai banale ma anche molto riservato per quel che concerne la sua vita privata.

Dopo essere finito su tutti i giornali prima per la sua storia con Laura Torrisi, la nascita della loro figlia e la fine del rapporto, l’attore cerca di proteggere la sua intimità nonostante la notorietà non gli ha mai fatto montare la testa, anche se ogni tanto anche lui si lascia andare.

Ed è grazie ai social che i fan riescono a capire e carpire piccoli dettagli della vita privata dei loro idoli. E questa volta sul profilo del regista e sceneggiatore spunta una foto molto molto particolare.

Avete mai visto la mamma di Leonardo Pieraccioni? Quello che lui ci mostra è veramente un pezzo di cuore e di rarità.

La mamma di Leonardo Pieraccioni, il ricordo e la dedica

Basta andare un po’ indietro nel tempo e “frugare” attentamente sul suo profilo Instagram per scoprire un dolce ricordo. Leonardo Pieraccioni e la sua mamma, una foto del passato che parla di famiglia e amore.

L’attore toscano che tutti conosciamo perché ci fa sempre ridere in modo non banale sappiamo che è legatissimo alla sua terra, la Toscana appunto come anche alla sua famiglia. Sua figlia ma anche a sua mamma che è stata per lui una vera roccia, un punto di riferimento indiscutibile.

Ma l’avete mai vista? Non è facile trovare scatti della mamma di Leonardo Pieraccioni ma ce n’è uno che è veramente dolcissimo. Risale al marzo dello scorso anno e immortala il regista e la mamma molti anni fa. Una foto in bianco e nero scattata quando Pieraccioni era piccolissimo.

Davvero una chicca inestimabile che lui ha scelto per festeggiare gli 80 anni della sua dolce mamma ma irriverente e scherzosa, indole di famiglia.

“Da piccino mi voleva far biondo, far mettere l’orecchino e da grande l’unico vero consiglio che le ho sentito ripetere è sempre stato: “ma comprati una bella Porsche, bischero!”. Un paio di anni fa, seria seria, mentre si pranzava, mi disse anche: “ma perchè ‘un vai a Uomini e Donne?”. Appena passa la quarantena ti fo un regalone: mi fo biondo, mi metto l’orecchino e entro nello studio di Uomini e Donne a tutto foho in Porsche! Auguri mamma ottantenne!!! 🌹”.