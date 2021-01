Sapete quanto guadagnano le veline di Striscia La Notizia? La cifra dello stipendio vi sorprenderà, curiosi? Scopriamolo insieme

E’ passato un po’ di tempo da quando Striscia la notizia, il programma satirico di Antonio Ricci, ha annunciato le nuove veline. Nel 2021 Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono state riconfermate. La mora, di origine napoletana, è nata ad Aversa e ha ventiquattro anni e l’altra, di origini afghane e angolane, è nata a Mosca ed ha venticinque anni. Oltre a vederle ballare durante la trasmissione, cosa sappiamo di loro? Curiosi di conoscere il loro stipendio?

Striscia la notizia: qual è lo stipendio delle veline?

Per diventare velina non c’è bisogno solo di essere bella ma anche talentuosa nel ballo, infatti Shaila e Mikaela sono due ballerine che hanno studiato danza fin da bambine. Così tra formazione, provini e stacchetti sono riuscite a conquistare gli autori che le hanno scelte per questo lavoro. Ma a quanto ammonta il loro stipendio? Il loro impegno non è soltanto la trasmissione, ma anche l’allenamento e le prove che ci sono dietro le puntate. Per quanto riguarda il loro guadagno, le indiscrezioni parlano di 200 euro a puntata. Quindi, per cinque puntate settimanali, parliamo di 1000 euro a settimana, per questo, 4000 al mese. Per non parlare delle ospitate fuori dal programma e i set fotografici che aumentano il totale mensile, facendolo arrivare anche a 5000 euro circa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Una cifra che non capita tutti i giorni per un lavoro divertente ma anche pieno di sacrifici. Infatti le veline devono mantenersi in forma, seguire un’alimentazione corretta e tutte le regole scritte nel contratto.