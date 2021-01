Eleonora Pedron, lo sguardo perso nel vuoto e tanta bellezza – FOTO

Eleonora Pedron lancia uno sguardo davvero abbagliante su Instagram: sembra perso nel vuoto, ma la bellezza non cambia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

L’ex modella e Miss Italia del 2002, Eleonora Pedron vince la “paura” del passato e regala uno sguardo davvero sincero e profondo ai propri follower di Instagram. Con questa regalìa un pò “buffa”, sembra che l’attrice abbia dimenticato in un sol “boccone”, tutto il passato e i precedenti nebulosi che hanno accompagnato la sua adolescenza.

Primo fra tutti, la tragica scoparsa della sorella a cui è seguita per lo stesso motivo, quella del padre. Un doppia “doccia gelata” per la famiglia che sembrava non riprendersi più. Ancora oggi, Eleonora cerca sorrisi e di circondarsi di persone positive per non cadere nei brutti ricordi di una volta.

L’incontro con l’ex pilota di Moto GP, Max Biaggi le ha cambiato la vita. Tra di loro vi era un’affinità di coppia inimitabile. Tra un abbraccio e il famoso scherzo della “caccia al tesoro” per annunciare la sua maternità hanno condiviso dei momenti incredibili, ma da lì a poco le loro strade si separeranno definitivamente

LEGGI ANCHE —–> Raffaella Fico, una serie di pose provocanti. Fisico pazzesco – FOTO

Eleonora Pedron, la FOTO su Instagram rimarca purezza e delicatezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

LEGGI ANCHE —–> Milly Carlucci risponde a Signorini e sgancia l’affondo: le indiscrezioni



Dopo aver trascorso un passato ricco di insidie e sofferenze, la vita di Eleonora Pedron è ripartita fortunatamente nel segno del riscatto e della voglia di cercare il “bello” dalla vita. Ecco perchè, la candidatura a Miss Italia 2002 e la conseguente vincita, per lei hanno rappresentato il salto di qualità decisivo che le ha permesso di avere una notorietà e una considerazione non indifferente nel mondo dello spettacolo.

I baci e gli abbracci con Max Biaggi hanno davvero svelato ogni segreto di lei e ciò che riesce a dare ad una persona, quando di mezzo c’è l’amore. All’indomani del rapporto sentimentale, Eleonora, ad oggi ha un ottimo seguito su Instagram.

Ad oggi è arrivata a toccare quota 430 mila visualizzazioni, grazie a tutti coloro che non sono rimasti impassibili di fronte ad una delicatezza e purezza che proviene dall’interno del cuore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Stavolta c’è uno sguardo che si perde nel vuoto, a far innamorare e una bellezza così limpida e cristallina, che non fa cambiare l’opinione dei fan, su di lei