Valentina Vignali, il completino che lascia ammutoliti. Esplosione di eros – FOTO

Valentina Vignali allieta la domenica dei followers attraverso uno scatto sensazionale: la lingerie ammutolisce tutti, un’esplosione di sensualità

Cresce il seguito social di Valentina Vignali, che su Instagram annovera ben 2,3 milioni di seguaci. La splendida cestista è entrata nelle grazie del pubblico non solo per la propria bravura nel campo da basket: le curve della Vignalona sono infatti il sogno proibito di moltissimi utenti. A novembre del 2020, l’influencer è stata definitivamente consacrata come volto della moda, essendo diventata testimonial italiana del brand di Victoria’s Secret. Da quel momento, i post pubblicati sui social sono una garanzia per i fan. Valentina, bella ed avvenente, non manca mai di mostrarsi proprio come mamma l’ha fatta, accendendo le fantasie nascoste degli utenti.

Valentina Vignali, la lingerie che spiazza il web. Che curve – FOTO