Non riconoscerete mai il vip che si cela dietro la FOTO da bambino

Riuscite a riconoscere il vip rappresentato in una sua FOTO da bambino? E’ un personaggio famosissimo, noto per un suo speciale talento

Ha mosso i primi passi a Ticciano, una piccola frazione di Vico Equense (in provincia di Napoli) il bambino mingherlino che vedete in foto mentre tiene un polpo appena pescato tra le sue mani. Ne ha fatta di strada partendo da lì, ha girato il mondo e, grazie al suo talento, è diventato uno dei personaggi più noti e amati del panorama televisivo italiano.

Non canta, non recita, non balla ma la sua professione lo ha portato a essere osannato come una rock star. Di se stesso dice: “Mi considero una persona diretta e schietta, forse anche troppo. Ho dei valori saldi, regole di vita che mi hanno indicato la strada da percorrere e su cui ho costruito tutto quello che ho.”

Prima di approdare sul piccolo schermo e di godere di grande fama a livello nazionale, era già il numero uno nel suo lavoro, avendo fatto una lunga e faticosa gavetta ai fornelli.

Scuola alberghiera, poi l’esperienza in ristoranti prestigiosi anche fuori dai confini del nostro paese; è stato sotto la direzione dell’ illustre cuoco Gualtiero Marchesi, fino ad arrivare egli stesso ad essere un ristoratore di alto livello. Fioccano le stelle Michelin. Poi la svolta che gli conferì notorietà. Nel 2013 ha preso il timone della prima stagione di Cucine da incubo, versione italiana del programma del famoso chef britannico Gordon Ramsay.

Per scoprire chi sia cliccate su Successivo

Leggi anche >>> E’ una delle star più famose al mondo. Irriconoscibile nella FOTO da bambina

Il vip nella foto da bambino: lo avete riconosciuto? Ecco chi è