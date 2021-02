Alena Seredova sotto la doccia: capelli bagnati, il resto da censura – FOTO

Alena Seredova in una versione hot: la modella infatti posta una foto sotto la doccia. Capelli bagnati e corpo da censura.

Momento rilassante per Alena Seredova, la modella ceca infatti si concede una doccia sexy. La bellezza di Alena infatti suscita tanto interesse e curiosità, soprattutto perché non ostenta mai e questo vedo non vedo stuzzica l’occhio dei follower. In questo ultimo scatto, la modella è tutta bagnata: i capelli lunghi così come il corpo senza veli. Alena mostra questo suo lato sexy dopo tanto tempo, ultimamente infatti si è molto concentrata sul suo essere mamma, genitore straordinaria e donna con la D maiuscola. Basta vedere il suo sorriso per rimanere colpiti da cotanta bellezza elegante. Tantissimi i commenti che si leggono, sia in italiano che nella sua lingua madre, il cui contenuto potrebbe risultare difficile da decifrare ma le emoji sono internazionali e da quelli si percepisce il tanto amore che il web nutre per la Seredova.

Alena Seredova: “Ecco come sarà il mio San Valentino”

Alena Seredova ha voluto rispondere alle numerose domande dei follower, sia in lingua italiana che in ceco. Tra le domande più diffuse vi sono quelle che hanno come tema San Valentino: in tante a chiederle come lo trascorrerà, se a casa o comunque a pranzo fuori. A tali curiosità la Seredova risponde con un‘immensa luce negli occhi confessando che il suo San Valentino sarà familiare, la piccola di casa infatti starà insieme ai genitori il 14 febbraio. Qualcuno le ha chiesto anche sui fiori, con orgoglio la modella torinese d’adozione ha fatto una tenera dichiarazione sul compagno, Alessandro Nasi, ammettendo che l’uomo non aspetta solo la ricorrenza per omaggiarla con dei fiori.

Qualche ora fa sul profilo di Alena sono spuntati dei bellissimi tulipani bianchi. Secondo il linguaggio dei fiori rappresentano la gioia per un bambino appena nato, la piccola Vivienne Charlotte di appena otto mesi. Un messaggio tenerissimo.