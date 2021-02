Quattrociocche décolleté esplosivo e si alza la temperatura – FOTO

La Quattrociocche sfida l’inverno con una doppietta di foto capace di far impennare i termometri nelle case dei tantissimi fan che la seguono sui social

Non teme certamente il freddo invernale la bellissima Sara Quattrociocche com’è chiaro dalle foto che l’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Dopo il comprensibile shock iniziale dei follower c’è stata immediatamente una pioggia di cuoricini e commenti estasiati. Sara si mostra seduta in una strada di Roma con un abbigliamento che lascia ben poco spazio all’immaginazione. In bella vista c’è infatti un sensuale reggiseno nero che mette in evidenza le forme generose del suo décolleté. A proteggerla dalle temperature solo uno scaldacollo abbinato con le maniche lunghe che però non toglie spazio alle prorompenti curve mediterranee. I lunghi capelli ricci e il trucco ricercato completano la sua sexy immagine capace di accendere gli animi dei tantissimi che sono rimasti letteralmente senza fiato di fronte a tanta esplosiva bellezza.

Lo straordinario successo di Sara Quattrociocche

Sara Quattrociocche in poco tempo, grazie alla sua innegabile bellezza e al suo talento, è stata capace di scalare le classifiche sulle influencer più importanti d’Italia. La sua bravura nell’accurata scelta delle foto da pubblicare specialmente sul noto social network Instagram le ha permesso di farsi conoscere ed entrare nel cuore del pubblico. Con i suoi 28 anni e un’indiscutibile occhio per gli affari in breve tempo è stata in grado di raccogliere l’interesse di importanti marchi che affidano alla sua bellezza le proprie campagne pubblicitarie. Nonostante la giovanissima età Sara non è soltanto una donna impegnata nella comunicazione ma anche la madre affettuosa di due splendidi bambini.

Proprio la famiglia è spesso al centro delle sue stories dove viene mostrato tutto il suo amore per i suoi piccoli sempre educati e felici. Proprio questa probabilmente è il segreto di Sara: essere una donna capace di destreggiarsi su più fronti sia nel privato che a lavoro.