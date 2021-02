La showgirl Elisabetta Canalis mostra un romantico scatto in intimo: è già pronta “per il giorno di San Valentino”.

La showgirl e modella italiana naturalizzata statunitense, Elisabetta Canalis, nella didascalia al suo ultimissimo scatto ha deciso di dichiararsi: “Ready for Valentine’s day 🖤“, ovvero: “pronta per il giorno di San Valentino“. Un’istantanea romantica che, ad una sola settimana di distanza dal celebre giorno dedicato alla festa degli innamorati, chiama velocemente in causa la stessa Venere a braccetto dell’alato Cupido.

Elisabetta Canalis: 40 anni e una forma insuperabile

Pubblicata su Instagram poco fa l’istantanea che ha mozzato il fiato a moltissimi dei suoi ammiratori, ha raggiunto una soglia di oltre 67mila like. La soubrette indossa per l’occasione un aggraziato completino intimo dalla tinta nera e dalle ricamatore in pizzo, firmato dal brand italiano Intimissimi.

Inutile sottolineare come Elisabetta si mantenga in perfetta forma nonostante i suoi quarantaduenni, dettaglio che esce ancor più alla luce del sole grazie agli apprezzamenti di un suo fan: “Accidenti che fisico ancora da ventenne Elisabetta 🔝😘😘“.

L’intenso sguardo della showgirl di origini sarde si riflette nello specchio, mentre tende ad imitare il gesto tipico di chi è in procinto di annusare il profumo di una rosa. Una rosa dalle tinte molto chiare e delicate che Elisabetta tiene fra le mani per l’occasione. Che sia il suo regalo giunto a destinazione in anticipo per la festa degli innamorati? Chi può dirlo?