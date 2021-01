Elisabetta Canalis ha condiviso un video incredibile: la showgir sta allenando glutei e addominali e indossa un outfit aderente.

Elisabetta Canalis è una delle showgirl e attrici più amate dal pubblico italiano. La nativa di Sassari conquistò la popolarità nel 1999 diventando velina per lo storico programma ‘Striscia la Notizia’ insieme a Maddalena Corvaglia. Nella sua immensa carriera, la classe 1978 ha preso parte a ‘Love Bugs’ con Fabio De Luigi e film come ‘Natale a New York’.

La Canalis è attivissima sui social network: la showgirl sarda, poco fa, ha mandato in estasi tutti i suoi fan condividendo un video pazzesco. La 42enne mostra ai suoi followers il suo duro allenamento di oggi, indossando un outfit aderente e piazzando le sue forme in bella vista.

Elisabetta Canalis da urlo in palestra: forme in vista

Elisabetta, poco fa, ha incantato la sua platea condividendo un video in cui si allena con una personal trainer. La showgirl indossa dei vestiti completamente aderenti che mettono in risalto il suo corpo da urlo. Tra un esercizio e l’altro, la 42enne si avvicina anche all’obiettivo e si abbassa piazzando il suo magnifico décolleté in primissimo piano. Il suo viso è come al solito di una bellezza disarmante.

“Se state morendo dalla voglia di fare un po’ di glutei ed addominali date uno sguardo qua”, ha scritto nella didascalia. Il filmato ha collezionato 30mila visualizzazioni in appena 15 minuti.

La Canalis, qualche giorno fa, fece impazzire tutti con uno scatto in lingerie: le sue gambe sono sempre un bel vedere.