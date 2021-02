Skincare completa: ecco come prendersi cura della propria pelle! – VIDEO

Il benessere della pelle è molto importante e troppo spesso ce ne dimentichiamo: ecco qualche consiglio su come prendercene cura al meglio!

Una volta ogni una o due settimane è importante ripulire il viso a fondo da tutto lo sporco che penetra e si accumula nei pori della pelle: la soluzione è applicare uno scrub.

Scegliete il prodotto in base alle vostre esigenze (ad esempio usatene uno specifico per pelli secche, grasse, miste, delicate, …) e, dopo esservi struccate e aver inumidito il viso, stendete lo scrub con movimenti circolari.

Alcuni consigli per non irritare il volto: non andate nella zona delle labbra o del contorno occhi, perché potreste ottenere l’effetto contrario; non abusatene, perché potreste arrossare la pelle e, soprattutto, siate molto delicate!

Pelle sensazionale in pochi passaggi: provare per credere!

Quando vi accorgete che lo scrub si è seccato e la pelle vi tira, risciacquate il viso a fondo, per non lasciare granuli, che potrebbero causare irritazioni.

Successivamente è importante idratare il viso con una crema scelta ad hoc per soddisfare le vostre esigenze: non scordatevi di stenderla sul collo, poiché ha bisogno anch’esso di idratazione e troppo spesso ce ne dimentichiamo.

A chi è più avanti con l’età consiglio, la mattina appena sveglie e la sera prima di dormire, di applicare un siero per il contorno occhi: vi aiuterà a diminuire gonfiore, rossori e a rallentare il processo d’invecchiamento della pelle.

Infine non dimenticatevi delle labbra: stendete un burro di cacao e sarete perfette per andare a letto!

