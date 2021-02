Amici 20, Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano: “Abuso di potere”. Le due docenti sono tornate a scontrarsi nel programma di Maria De Filippi

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano sono sempre di più ai ferri corti. La scorsa settimana Alessandra ha deciso di prendere un provvedimento per i ballerini perché sono spesso in ritardo e non adempiano bene al loro dovere di allievi. Ha punito il suo allievo Tommaso nella speranza che anche le sue colleghe prendessero lo stesso provvedimento con i loro, ma nessuno ha deciso di seguire il suo esempio e questo ha scatenato molte polemiche, soprattutto perché i ragazzi si sono mostrati disinteressati al dispiacere del loro amico che è stato ingiustamente punito per tutti.

Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi

