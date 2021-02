Rossella Fiamingo fitness bollente con outfit che fa girare la testa – FOTO

Rossella Fiamingo selfie durante il suo allenamento. I capelli sono raccolti e l’outfit è bollente. Bellissima.

Non si ferma mai Rossella Fiamiango, la bellissima atleta catanese che tra un allenamento ed un altro si concede un selfie, molto gradito peraltro dai follower. Il viso è senza trucco, i capelli sono raccolti in una coda morbida a metà altezza e poi una treccia sul ciuffo, sicuramente per una questione di praticità. Del resto le sedute di fitness di Rossella sono belle intense. La foto ha già riscosso molto successo sul social: il completino fitness è composto da top sportivo sulle tonalità del blu con tanto di leggings abbinato. La foto è scattata dell’alto quindi è possibile scorgere un addome super scolpito. Tra i commenti più diffusi, le emoji a forma di cuore.

Rossella Fiamingo in minidress, da togliere il fiato

Dalla suggestiva Isola Bella – vicino Taormina – la Fiamingo scatta una foto che la immortala con un minidress beige e tronchetto nero. L’abito mette in risalto la fisicità invidiabile di Rossella, non solo per la tonicità della pelle ed i muscoli che si vedono delle gambe ma anche per l’armonia delle sue forme. Lo scatto sicuramente appartiene alla scorsa estate, l’abito scollato infatti fa intuire questo. Anche qui, i commenti di amore e stima per l’atleta sono tantissimi. Ogni foto è boom di like, Rossella è tra le atlete più apprezzate, bellissima e bravissima.

Ma quello che la rende speciale è quel pizzico di autoironia che ogni tanto emerge sui social, fantastica.