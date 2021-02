Amici 20, accuse pesanti di Rudy Zerbi alla Pettinelli: lite furiosa in puntata

Amici di Maria De Filippi, accuse pesanti di Rudy Zerbi alla Pettinelli: lite furiosa in puntata. I due docenti hanno discusso animatamente dopo alcune esibizioni

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono sempre di più ai ferri corti nel programma di Maria De Filippi. I due docenti hanno opinioni diverse sui loro allievi e per questo motivo continuano a litigare ogni sabato pomeriggio durante le puntate. Di recente Anna è andata contro Esa, l’allievo di Rudy, dicendo che è stonato come una campana e che dunque non meriterebbe di rimanere nella scuola.

Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli ad Amici di Maria De Filippi

Rudy, che ha tra i suoi allievi anche Sangiovanni, ha lanciato un’accusa pesantissima ad Anna Pettinelli. “Sai quanti stream ha fatto Sangio? Sette milioni, sette milioni sono tantissimi. C’è da dire che lui non sia intonatissimo, eppure tu non hai mai detto nulla a riguardo“. Quello che ha cercato di dire è molto chiaro, ha insinuato che la sua collega abbia paura di mettersi contro un concorrente che è molto amato dal pubblico e che in radio andrà fortissimo.

Anna ci è rimasta malissimo: “Un’accusa del genere da un collega non me l’aspettavo, Rudy hai davvero superato il limite” gli ha detto dopo un po’, scegliendo di non rivolgergli più la parola fino alla fine della puntata.